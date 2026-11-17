تحتضن مكة المكرمة غداً (الأربعاء)، مؤتمر علماء ودعاة اليمن، الذي ترعاه وزارة الشؤون الإسلامية، تحت شعار «مساندة الدولة وحماية الهوية.. واجب المرحلة».



ويهدف المؤتمر، الذي يُعقد بحضور قيادة وزارة الأوقاف والإرشاد، وكبار العلماء والدعاة، إلى توحيد موقف العلماء والدعاة في مساندة الدولة الشرعية والقوات المسلحة لاستعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز دورهم في حماية الهوية الإسلامية والوطنية اليمنية من الطمس والاستلاب، وتوحيد الصف وجمع الكلمة، بما يسهم في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي وترسيخ الأمن والاستقرار، إلى جانب إبراز جهود المملكة العربية السعودية في نصرة اليمن ودعم الحكومة الشرعية، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، ومواجهة الغلو والتطرف بالحجة والبيان.



ويناقش أكثر من 200 عالم وداعيةً من اليمن، خلال جلسات المؤتمر، 8 أوراق عمل تتناول مسؤولية العلماء في الحفاظ على الهوية الدينية والوطنية، والتصدي للأفكار المنحرفة والمتطرفة، وإبراز مكانة الدولة وأهميتها في الشريعة الإسلامية، ووجوب مساندة الحكومة الشرعية، إلى جانب دور العلماء في تعزيز وحدة الصف ونبذ الخلافات.



كما تتناول أوراق العمل خطورة ميليشيا الحوثي والجماعات الإرهابية التي على شاكلتها على اليمن والمنطقة، وآثارها الفكرية والأمنية والاجتماعية، وأهمية توحيد الرؤى لمواجهتها والتصدي لأفكارها المتطرفة.



وتستعرض أوراق العمل تاريخ العلاقات الأخوية بين اليمن والمملكة العربية السعودية، وما يجمع البلدين الشقيقين من روابط تاريخية ومصير مشترك، فضلاً عن جهود المملكة في دعم المؤسسات العلمية والعلماء اليمنيين، ومساندة الحكومة اليمنية والشعب اليمني في مختلف الظروف.



وتسلط أوراق العمل الضوء على الدور الريادي للمملكة في نشر قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز الخطاب الديني المعتدل، ومكافحة التطرف والإرهاب، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز التعاون الإسلامي في مواجهة التحديات الفكرية والأمنية.