أعلنت شركة الطيران الأمريكية «يونايتد إيرلاينز»، الإثنين، تعرض أنظمتها التقنية لعطل واسع تسبب في تعطيل إقلاع عدد من رحلاتها الجوية، بعد أيام من اضطراب كبير أصاب حركة الطيران في الولايات المتحدة وأدى إلى إلغاء آلاف الرحلات وتأخيرها.

وأقرت الشركة بوجود خلل واسع النطاق في أنظمتها، مؤكدة أن فرقها التقنية تعمل على استعادة الخدمات في أسرع وقت ممكن، مع تقديم اعتذار للمسافرين عن الإزعاج الناجم عن العطل.

الرحلات المغادرة الأكثر تأثراً

وأوضحت الشركة أن المشكلة التقنية أثرت في الرحلات التي كانت تستعد للمغادرة، فيما تمكنت الطائرات الموجودة بالفعل في الجو من مواصلة رحلاتها.

ودعت المسافرين إلى متابعة حالة رحلاتهم عبر تطبيق الشركة وموقعها الإلكتروني، للحصول على أحدث المعلومات بشأن التأخيرات والتغييرات المحتملة.

طائرات تنتظر استعادة الأنظمة

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن تسجيل لاتصالات المراقبة الجوية في هيوستن أن أحد طياري الشركة طلب السماح لطائرته بالبقاء عند بوابة الصعود إلى حين عودة الأنظمة إلى العمل.

ولم تكشف الشركة بصورة فورية عن طبيعة الخلل التقني أو عدد الرحلات والمسافرين المتأثرين، كما لم تحدد المدة المتوقعة لمعالجته.

اضطرابات جديدة بعد توقف الطيران الأمريكي

ويأتي العطل بعد ثلاثة أيام من أزمة واسعة شهدتها المطارات الأمريكية، الجمعة الماضي، عندما أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية قراراً بوقف إقلاع الرحلات على مستوى البلاد، بسبب خلل في شبكة الاتصالات المستخدمة في إدارة الحركة الجوية.

واستمر التوقف عدة ساعات، وأدى إلى إلغاء آلاف الرحلات وتأخير آلاف أخرى، قبل استئناف حركة الطيران تدريجياً.

وأوضحت السلطات الأمريكية أن المشكلة السابقة ارتبطت باضطرابات في أنظمة الاتصالات والمراقبة الجوية، دون ظهور أدلة على وقوع هجوم إلكتروني.

ولم يثبت وجود ارتباط بين ذلك الخلل والعطل الجديد الذي أعلنت عنه «يونايتد إيرلاينز».