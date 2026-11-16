أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، الاثنين، حجب تطبيق «تلغرام» في المملكة، في إطار إجراءات تستهدف تعزيز الأمن الرقمي، والحد من الجرائم والممارسات المخالفة للقانون عبر المنصات الإلكترونية.

وأوضحت المديرية أن القرار يأتي لمواجهة إساءة استخدام التطبيقات الرقمية في ارتكاب الجرائم الإلكترونية، والتهديد والابتزاز، ونشر المحتويات المخالفة، إلى جانب محاولات الترويج للتطرف والتشدد، لما تمثله من مخاطر على أمن المجتمع والأمن الوطني، وذلك وفقا للتشريعات النافذة.

ودعت المواطنين إلى توخي الحذر أثناء استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وتجنب الروابط والحسابات مجهولة المصدر، والإبلاغ عن أي محتوى أو ممارسات مخالفة عبر القنوات الرسمية.

كما شددت على أهمية الرقابة الأسرية على استخدام الأبناء للتطبيقات الرقمية، وتعزيز وعيهم بمخاطرها، وتشجيعهم على الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.

وأكدت استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الجرائم والمخالفات في الفضاء الرقمي، بما يضمن حماية المجتمع وسلامة أفراده.