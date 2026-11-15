تعرض الفنان العراقي كاظم الساهر لموقف مفاجئ خلال حفله في مدينة العقبة الأردنية، بعدما تمكن أحد المعجبين من تجاوز الحواجز الأمنية والصعود إلى خشبة المسرح، متجهاً نحوه بشكل مفاجئ، لالتقاط صورة تذكارية معه.

رفض تدخل الأمن

ورفض الساهر تدخل أفراد الحراسة لإنزال الشاب من المسرح، وأصر على منحه الفرصة لالتقاط الصور معه، في مشهد عفوي عكس تعامله الودود مع جمهوره، وحظي بإشادات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

بلا عنوان

ويأتي الحفل بالتزامن مع النشاط الفني الذي يرافق أحدث إصدارات الساهر الغنائية، ألبوم «بلا عنوان»، الذي يضم 18 أغنية وقصيدة تتنوع بين اللهجة العراقية واللغة العربية الفصحى. ويحتوي الألبوم على مجموعة من الأعمال التي لاقت اهتماماً من جمهور الفنان العراقي، من بينها «كله كذب»، و«هلو حياتي»، و«متى»، و«إلا أجيبك»، و«أتت وأحباب»، و«تدخنين»، من كلمات الشاعرة لميعة عباس عمارة، وألحان كاظم الساهر، وتوزيع ميشال فاضل، في تعاون يجمع بين الكلمة الشعرية والهوية الموسيقية التي اشتهر بها القيصر.