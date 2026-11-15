في لفتة تجمع بين الموضة والفن والرسالة الإنسانية، خطفت جيسيكا قهواتي الأنظار خلال حضورها حفل Vogue Arabia Ball 2026، بإطلالة استثنائية صُممت خصيصاً لها من المصممة كريستي رومانوس.

وجاء الفستان الأبيض مزيناً برسومات وأعمال فنية نفذها أطفال من مركز راشد لأصحاب الهمم في دبي، في مبادرة تحتفي بإبداع الأطفال وتمنح أعمالهم مساحة للظهور على واحدة من أبرز منصات الموضة.

وأكملت جيسيكا إطلالتها بمجوهرات من Kahawaty Jewels، لتتحول الإطلالة إلى أكثر من مجرد اختيار على السجادة الحمراء، بل رسالة رمزية تحتفي بقوة الإبداع ودوره في تعزيز قيم السلام والتضامن والوحدة من خلال الفن.

وبهذا الاختيار، قدمت جيسيكا نموذجاً مختلفاً لحضور الموضة في المناسبات الكبرى، حيث تتجاوز الأزياء حدود الجمال والأناقة لتصبح وسيلة للتعبير عن قضايا إنسانية ومجتمعية.