بعد 8 أعوام من الغياب حقق النجم الهوليودي جوني ديب عودة قوية إلى شباك التذاكر الأمريكي، بعدما تصدر فيلمه الجديد «Ebenezer» إيرادات صالات السينما في أمريكا الشمالية، متفوقاً على مجموعة من الأفلام المنافسة، جاء ذلك في أول مشاركة له ببطولة إنتاج سينمائي كبير لأحد استوديوهات هوليوود منذ عام 2018.

20 مليوناً

وبحسب تقرير نشرته مجلة «The Hollywood Reporter»، جمع الفيلم نحو 6.7 مليون دولار خلال يوم الجمعة، بما يشمل إيرادات العروض التمهيدية مساء الخميس، وسط توقعات بأن تصل إيراداته إلى نحو 20 مليون دولار أو أقل قليلاً مع نهاية عطلة الأسبوع، ليحتل المركز الأول في شباك التذاكر.

طرحت شركة «Paramount Pictures» الفيلم الجديد في 3535 دار عرض بأمريكا الشمالية، وهو من إخراج تي ويست، ويقدم معالجة سينمائية تمزج الرعب بالفانتازيا لرواية «ترنيمة عيد الميلاد» الشهيرة للكاتب البريطاني تشارلز ديكنز.

وبلغت الميزانية الإنتاجية للفيلم نحو 38 مليون دولار، بينما حصل على تقييم «A-» من الجمهور عبر مؤسسة «CinemaScore»، في مؤشر على الاستقبال الإيجابي للعمل خلال أيام عرضه الأولى.

إبنيزر سكروج

ويجسد جوني ديب شخصية «إبنيزر سكروج»، الرجل البخيل الذي تتغير حياته بعدما تزوره ثلاثة أرواح، ضمن أحداث تجمع بين الخيال والأجواء المرعبة والدراما الإنسانية.

ويشارك ديب البطولة عدد من النجوم، أبرزهم روبرت جرينت، وأندريا رايزبورو، وسام كلافلين، وديزي ريدلي، وإيان ماكيلين.

ويمثل الفيلم أول مشروع سينمائي كبير لجوني ديب مع أحد استوديوهات هوليوود منذ مشاركته في فيلم «Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald» عام 2018، بعدما ابتعد عن الأعمال السينمائية الكبرى على خلفية الاتهامات التي وجهتها إليه زوجته السابقة آمبر هيرد، والتي نفاها، إلى جانب الجدل الإعلامي الذي صاحب محاكمة التشهير بينهما في 2022.