بعد غياب 4 أعوام عن الساحة الفنية، ظهرت الفنانة المصرية رحمة حسن مجدداً، لكن بعيداً عن الأضواء، إذ فوجئ عدد من جمهورها بعملها كمسؤولة علاقات عامة في أحد الفنادق الشهيرة.

مهنة جديدة

وأكدت الفنانة الشابة خوضها تجربة مهنية جديدة بعيداً عن كاميرات السينما والتلفزيون، مشيرة إلى أنها لم تتخذ قراراً باعتزال التمثيل نهائياً، مرجعة غيابها المستمر منذ عام 2022 إلى ندرة العروض الفنية المناسبة خلال الفترة الأخيرة، ما دفعها إلى البحث عن مسار مهني بديل يحقق لها الاستقرار.

وتركت حسن الباب مفتوحاً أمام العودة إلى الشاشة متى توافرت الفرصة المناسبة.

آخر ظهور

وكان آخر ظهور فني لحسن في مسلسل «إيجار قديم» عام 2022، وهو العمل الذي جمعها بنخبة من النجوم، في مقدمتهم شريف منير، وصلاح عبد الله، ومحمد الشرنوبي، وميمي جمال، وهشام إسماعيل.

وخطت رحمة أولى خطواتها نحو النجومية في 2009، من خلال مشاركتها في فيلم «ألف مبروك» أمام الفنان أحمد حلمي، وفيلم «العالمي» مع يوسف الشريف في العام ذاته، لتنطلق بعدها في مجموعة من الأعمال التي تركت بصمة لدى الجمهور. ومن أبرز أعمالها فيلم «سمير وشهير وبهير»، ومسلسلات «أزمة سكر»، و«الداعية»، و«موجة حارة»، و«سابع جار».