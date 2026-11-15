أثارت أنباء اتجاه الفنانة المصرية رحمة حسن إلى العمل في مجال العلاقات العامة بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأعادت التساؤلات حول مستقبلها الفني، بعد غيابها عن الساحة التمثيلية نحو أربعة أعوام.

غياب يثير التساؤلات

وتصاعدت التكهنات بشأن احتمال ابتعاد رحمة حسن نهائياً عن الفن، خصوصاً في ظل عدم مشاركتها في أعمال درامية أو سينمائية خلال السنوات الماضية، واتجاهها، بحسب الأنباء المتداولة، إلى خوض تجربة مهنية جديدة في القطاع الفندقي.

ورغم الجدل المثار حول هذه الخطوة، لم تعلن الفنانة اعتزالها التمثيل رسمياً، كما لم تصدر أي تصريحات توضح حقيقة عملها في مجال العلاقات العامة أو موقفها من العودة إلى الساحة الفنية، ما يترك مستقبلها المهني مفتوحاً أمام أكثر من احتمال.

أزمات صحية ونفسية

وجاءت الأنباء بعد سلسلة من الأزمات الصحية التي مرت بها الفنانة، أبرزها تعرضها لعقر كلب من فصيلة «جيرمن شيبرد» عام 2022، ما تسبب في إصابتها بمنطقة حساسة ونزيف وآلام شديدة، استدعت نقلها إلى المستشفى والخضوع لمتابعة طبية وجراحية، فضلاً عن معاناتها النفسية وخوفها من الاقتراب من الحيوانات الأليفة لفترة طويلة.

خطأ طبي وتساقط الشعر

وفي أواخر عام 2025، كشفت رحمة حسن عن تعرضها لما وصفته بخطأ طبي داخل إحدى عيادات التجميل، قالت إنه تسبب في تساقط شعرها بصورة حادة، لتضاف الواقعة إلى سلسلة التجارب الصحية الصعبة التي تحدثت عنها خلال السنوات الماضية.

«إيجار قديم» آخر أعمالها

وكان آخر ظهور درامي لرحمة حسن من خلال مسلسل «إيجار قديم» عام 2022، فيما شهد مشوارها الفني مشاركتها في عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، أبرزها مسلسلات «كلبش» و«موجة حارة» و«سابع جار»، إلى جانب فيلمي «ألف مبارك» مع أحمد حلمي، و«سمير وشهير وبهير» مع أحمد فهمي وشيكو وهشام ماجد.

وبين أنباء الاتجاه إلى العمل الفندقي وغياب التصريحات الرسمية، تبقى عودة رحمة حسن إلى التمثيل أو استمرارها في مسار مهني جديد محل تساؤل، في انتظار ما ستكشف عنه الفترة القادمة.