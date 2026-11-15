أعلن السجل العقاري اليوم بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ208,680 قطعة عقارية في مناطق مكة المكرمة والجوف والشرقية وحائل.



التسجيل في منطقة مكة المكرمة



ويشمل التسجيل في منطقة مكة المكرمة محافظة الطائف في الأحياء التالية: (ميدان الهجن، حي المنطقة الصناعية، حي الحفر، جزء من حي كلاخ، جزء من حي الشفاء، حي الأخباب، جزء من حي أم الرصف، متنزه الطائف الوطني بسيسد، حي خد الحاج، حي اليسرا، حي قنة وقدان، حي العبلاء، جزء من حي الهدا، جزء من حي وادي محرم الأعلى، محطة الأرصاد، حي الصناعية، حي الورود، جزء من حي المرجانية، حي النهضة، حي النزهة، حي النسيم، جزء من حي الربوة، حي الشاطئ، حي الملعب، حي المعترض، حي المضباع، القاعدة الجوية، حي أم العطف، مطار الطائف الدولي، حي الخضيرة، حي القميع، حي سلطانة، حي السناح، حي القهيب، حي الوكرة، حي الواسط، حي السليمانية، حي الرحبة، حي مثملة، حي ريحة، جبال القنة، حي الصفراء، حي البوادي، حي بدر، حي الخمايل، حي الفيحاء، حي إشبيلية، حي طيبة، حي الحامدية، حي ضاحية العرفاء، حي الجودية، الدفاع الجوي، حي القرشيات، حي المحمدية، حي الواصلية، حي العرفاء الشرقية، حي العرفاء الغربية، حي واحة الإسكان، حي وادي جليل، حي وادي الشرب، حي الرميدة، حي الحالة، حي النعيم، حي الروضة، حي أوالة، حي الحجيرة، حي العواجية، حي الثابتية، حي الدهماء، حي ضاحية الإسكان، حي الفريدة، حي القويسم، حي الجوهرة، حي الحوية، إسكان الحرس، جزء من حي القيم الأسفل، حي القديرة، حي الرويدف، حي الروابي، الحرس الوطني، حي العارمية، حي الرحاب، حي واحة التقنية، حي الأخاضر، حي غرناطة، المطار الدولي الجديد، حي سوق عكاظ، حي عدوان، حي المروة، حي الصفاء، حي البهيتة، حي السيل الكبير، حي القدس، حي قرن المنازل، وعدد من القطع العقارية الأخرى).



أحياء محافظة ينبع



والأحياء التي يشملها التسجيل محافظة رابغ: (محطة الأرصاد، حي الصناعية، حي الورود، جزء من حي المرجانية، حي النهضة، حي النزهة، حي النسيم، جزء من حي الربوة، حي الشاطئ، وعدد من القطع العقارية الأخرى)، وفي محافظة المويه: (حي الريان، حي العزيزية، حي الفيصلية، حي الخالدية، حي النسيم، حي السلامة، حي المتنزّه، حي النزهة، حي الغدير، وعدد من القطع العقارية الأخرى)، إضافة إلى عدد من القطع العقارية في: (عسفان، ومكة المكرمة).



التسجيل في منطقة الجوف



ويشمل التسجيل في منطقة الجوف محافظة طبرجل: (حي السالم)، إضافة إلى عدد من القطع العقارية في: (صوير، والعيساوية، والقريات، والناصفة).



وفي المنطقة الشرقية، يشمل التسجيل عين دار: (حي المتنزّه)، والبيضاء: (حي الوئام)، والقليب: (حي الشفاء، حي الحسام)، والخفجي: (حي الخزامى)، إضافة إلى عدد من القطع العقارية في كل من (عريعرة، والغوار، ويبرين، وبطحاء، والصرار، وبقيق، والدمام، ومليجة).



القطع العقارية بمنطقة حائل



وفي منطقة حائل يشمل التسجيل عدداً من القطع العقارية في: (تربة حائل، والشملي، والحليفة، والحائط، وبقعاء، والخطة).



ويجب على ملاك العقارات الواقعة في نطاق المناطق المعلنة تسجيل عقاراتهم قبل نهاية (الخميس) 18 فبراير 2027م، ويمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري.



ودعا السجل العقاري ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري (https://rer.sa/)، أو تطبيق السجل العقاري، والتواصل مع مركز خدمة العملاء (199002) للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل.



ويتعين على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.



وأكد السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، ليكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.



تعزيز القطاع العقاري



وسيصدر السجل العقاري «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار، وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساساً في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.



وتُحَدَّد المناطق العقارية وفقاً لمعايير عدة، وانطلاقاً من دور الهيئة العامة للعقار كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقاً لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.