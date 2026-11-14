حظي الفيلم السعودي «جحيم العابرين» باهتمام واسع خلال مشاركته في الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إذ حضر أعداد كبيرة من الجمهور لمتابعة عرضه العالمي الأول، الذي أقيم مساء (الجمعة) ضمن برنامج «عروض منتصف الليل».

وشهدت دار الأوبرا المصرية توافد أعداد كبيرة من المهتمين بالعمل، ما أدى إلى ازدحام أمام المسرح الصغير وتأخر موعد بدء العرض قرابة 20 دقيقة، قبل أن تنطلق الفعالية بحضور المخرجة هناء العمير، والروائي أسامة المسلم، وعدد من أبطال الفيلم، وسط إقبال لافت من السعوديين المقيمين في مصر.

حضور أبطال الفيلم في العرض الأول

وشارك في الفعالية بطلا العمل أضواء بدر وباسل الصلي، إلى جانب الفنانين محمد علي، وعزيز غرباوي، وشجاع نشاط، وأحمد البياض، حيث حرص فريق الفيلم على حضور أول عرض عالمي للعمل الذي يمثل تجربة سينمائية مقتبسة من إحدى الروايات السعودية المعروفة.

حكاية مستوحاة من واقعة على طريق جبلي

وتنطلق أحداث الفيلم في إطار زمني يمتد خلال ليلة واحدة، مستعيناً بمزيج من الرعب والتشويق والفانتازيا، في معالجة سينمائية للرواية التي تحمل الاسم نفسه، وحققت حضوراً بين القراء في السعودية.

وكشف كاتب العمل أسامة المسلم، خلال تقديم الفيلم، عن ارتباط فكرة الرواية بواقعة حقيقية حدثت على أحد الطرق الجبلية في جنوب المملكة، ومنها استمدت الحكاية جانباً من أجوائها الغامضة، قبل تحويلها إلى تجربة سينمائية.

إشادات بعد العرض العالمي الأول

وأبدى عدد من المشاهدين إعجابهم بقصة العمل، مشيدين بقدرة الفيلم على تقديم عالم الرواية بصرياً، مع الحفاظ على عنصر الغموض الذي شكل أحد أبرز ملامحها، ليختتم «جحيم العابرين» مشاركته في عرضه الأول باهتمام جماهيري واضح.