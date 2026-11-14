يستعد الفنان المصري أحمد حلمي للقاء جمهوره في المملكة العربية السعودية، من خلال العرض المسرحي الكوميدي «عروس وعريسة»، المقرر انطلاقه يوم 20 نوفمبر الجاري على مسرح بكر الشدي بمنطقة بوليفارد سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويخوض حلمي من خلال العرض تجربة مسرحية جديدة أمام الجمهور السعودي، في عمل كوميدي يجمعه بمجموعة من الفنانين، وسط ترقب لموعد انطلاق العروض التي تستهدف محبي الكوميديا والمسرح.

عرض كوميدي جديد لأحمد حلمي

ويأتي «عروس وعريسة» ضمن الفعاليات المسرحية التي يحتضنها موسم الرياض، ليضيف لقاءً جديداً بين أحمد حلمي والجمهور السعودي، بعد حضوره الفني الذي يمتد إلى السينما والمسرح، وتقديمه أعمالاً كوميدية حققت تفاعلاً جماهيرياً.

موعد انطلاق المسرحية

ومن المقرر بدء عروض «عروس وعريسة» يوم 20 نوفمبر الجاري، على مسرح بكر الشدي بمنطقة بوليفارد سيتي في الرياض، وسط اهتمام بعودة أحمد حلمي إلى خشبة المسرح من خلال عمل كوميدي جديد.

ويشارك أحمد حلمي بطولة مسرحية «عروس وعريسة» كل من الفنانة لبلبة، وغادة عادل، وحمدي الميرغني، ومحمد شاهين، إلى جانب عدد آخر من النجوم.

وكان أحمد حلمي قد شارك في عدد من التجارب المسرحية خلال السنوات الأخيرة، من بينها مسرحية «بني آدم»، التي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض في يناير 2025، وشارك في بطولتها مصطفى خاطر، وحمدي الميرغني وآخرون.

أعماله السينمائية الجديدة

وعلى الصعيد السينمائي، يعرض حالياً للفنان أحمد حلمي فيلم «حدوتة» في مختلف الدول العربية، ويجسد خلال أحداثه شخصية رجل خارج عن القانون في الأربعينيات من عمره، يجد نفسه في مأزق معقد، لتتوالى الأحداث في إطار من المواقف الكوميدية والمفارقات غير المتوقعة.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب أحمد حلمي كل من أمينة خليل، وماجد المصري، ورحمة أحمد، ومحمد عبد العظيم، وعمر شريف، مع ظهور الفنان محمد ممدوح ضيف شرف. والعمل من تأليف أحمد عبد الرحمن، وإخراج مازن أشرف، وإشراف عام ياسر هويدي، برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض.