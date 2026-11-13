عقد رؤساء أجهزة استخبارات مصر وتركيا وقطر اجتماعاً ثلاثياً في القاهرة لبحث أحدث المستجدات والتطورات في قطاع غزة.

واتفقت مصر وتركيا وقطر بحسب (وكالة أنباء الشرق الأوسط) خلال اللقاء على استكمال المرحلة الأولى من اتفاقية وقف إطلاق النار والالتزام ببنودها، لا سيما فيما يتعلق بوقف الاستهدافات في قطاع غزة وزيادة المساعدات الإنسانية خاصة لمواجهة سوء الأحوال الجوية.

ودعا رؤساء أجهزة الاستخبارات إلى الوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، واتخاذ خطوات ملموسة وبدون تأجيل لتعزيز التحركات، والإسهام بصورة إيجابية في تحقيق سلام دائم ومستدام بقطاع غزة.