قدّم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، تعازيه ومواساته لأسرة الغزواني في وفاة الأب وزوجته وثلاثة من أبنائه، إثر حادث مروري، معرباً عن خالص تعازيه وصادق مواساته للأسرة، سائلاً الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.



كما قدّم نائب أمير المنطقة الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، تعازيه ومواساته لأسرة الغزواني، وذلك خلال زيارته منزل الأسرة، معرباً عن صادق مواساته، وداعياً الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.