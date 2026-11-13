صرخات رعب في السماء.. ذيل طائرة بريطانية يضرب مدرج هيثرو مرتين

عاشت رحلة تابعة للخطوط الجوية البريطانية لحظات عصيبة، بعدما احتك ذيل طائرتها بمدرج مطار هيثرو في لندن مرتين، خلال محاولة هبوط صباح أمس (الخميس)، ما دفع الطيارين إلى إلغاء الهبوط والعودة إلى الجو، وسط صرخات الركاب وحالة من الذعر داخل الطائرة.

ووثّقت كاميرات منصة «Big Jet TV» المتخصصة في متابعة حركة الطيران، الحادثة التي تعرضت لها الرحلة «BA431» القادمة من مطار سخيبول في أمستردام، إذ أظهرت اللقطات الطائرة وهي تلامس المدرج بعجلاتها اليسرى، قبل أن يحتك ذيلها بالأرض مرتين، في مشهد أثار تساؤلات بشأن أسباب الهبوط غير المستقر.

صرخات داخل المقصورة

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، سُمعت صرخات الركاب داخل الطائرة من طراز «إيرباص A321neo»، التي تتسع لما يصل إلى 220 راكباً، فيما اندفع بعضهم إلى الأمام في مقاعدهم نتيجة الحركة المفاجئة أثناء محاولة الهبوط، التي وقعت نحو الساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت لندن.

ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفه للحادثة بأنها غير اعتيادية، مؤكداً أن الركاب لم يدركوا ما كان يحدث، وأن التحقيقات ستكشف ملابسات الواقعة وأسبابها.

مناورة أنقذت الموقف

وأمام اضطراب عملية الهبوط، نفّذ الطياران مناورة جوية تُعرف باسم «الذهاب حول المدرج» (Go-around)، تقوم على إلغاء محاولة الهبوط ومعاودة الارتفاع، تمهيداً لتنفيذ اقتراب جديد.

ونجحت الطائرة، التي استغرقت رحلتها من أمستردام إلى لندن نحو ساعة و35 دقيقة، في الهبوط بسلام خلال المحاولة الثانية، فيما غادر الركاب الطائرة بصورة طبيعية، دون ورود تقارير عن إصابات.

إخراج الطائرة من الخدمة

وعقب الحادثة، أخرجت الخطوط الجوية البريطانية الطائرة، التي تحمل رقم التسجيل «G-TNEB»، من الخدمة لإخضاعها لفحوص فنية وهندسية، مع تحديد غدٍ (السبت) 14 نوفمبر موعداً مبدئياً لعودتها إلى التشغيل، وفقاً لنتائج الفحوص وحجم الأضرار المحتملة.

وتسببت الحادثة في تعطيل رحلات أخرى كان مقرراً أن تنفذها الطائرة خلال اليوم نفسه، بعدما بدأت جدول رحلاتها من هيثرو إلى أمستردام، قبل أن تتعرض للحادثة خلال رحلة العودة.

تحقيق في ملابسات الحادثة

وباشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الواقعة، وسط تقارير عن استدعاء محققين من فرع التحقيق في حوادث الطيران البريطاني (AAIB)، لتحديد الأسباب التي أدت إلى احتكاك ذيل الطائرة بالمدرج.

وأكد متحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية أن الطائرة هبطت بسلام، وأن الشركة تتعاون مع المحققين، مشيراً إلى عدم إمكانية الإدلاء بمزيد من التعليقات في هذه المرحلة لأسباب قانونية.

ويُعد احتكاك ذيل الطائرة بالمدرج، المعروف في قطاع الطيران باسم «Tail Strike»، من الحوادث التي قد تتسبب في أضرار هيكلية تستدعي إصلاحات واسعة، فيما لم تتضح حتى الآن طبيعة الأضرار التي لحقت بالطائرة البريطانية، بانتظار نتائج الفحوص والتحقيقات الفنية.