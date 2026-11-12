طالبت نقابة الفنانين الأردنيين بمنع إقامة حفل الفنان اللبناني فضل شاكر وابنه والمقرر إقامته (السبت) القادم، وذلك لعدم استكمال التصاريح اللازمة.

كتاب رسمي

ووجهت نقابة الفنانين الأردنيين، اليوم (الخميس)، كتاباً رسمياً إلى محافظ البلقاء، طالبت فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إقامة الحفل المقرر على مسرح HoverUp في منطقة البحر الميت، بمشاركة فضل شاكر ونجله محمد.

وحمل الكتاب توقيع نقيب الفنانين الأردنيين الدكتور هاني الجراح، مع إرسال نسخة منه إلى وزير الداخلية، استناداً إلى قانون النقابة رقم 9 لسنة 1997، والأنظمة والتعليمات التي تنظم ممارسة المهن الفنية في المملكة.

وأشارت النقابة إلى أن برنامج الحفل يتضمن فقرات غنائية وعروضاً موسيقية، وهي أنشطة تتطلب الحصول على التصاريح المهنية المسبقة، موضحة أن مراجعة الإجراءات المتعلقة بالفعالية أظهرت عدم استكمال الجهة المنظمة متطلبات الحصول على تصريح ممارسة المهنة الفنية وفق القواعد المعمول بها.

التقيد بالأنظمة

وطالبت النقابة بضرورة التقيد بالتشريعات المنظمة للعمل الفني في الأردن، وعدم إقامة أي نشاط فني قبل استيفاء الموافقات الرسمية والتصاريح المطلوبة، داعية محافظ البلقاء إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة للحيلولة دون إقامة الحفل.