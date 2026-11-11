تستعد الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور للمشاركة في الدراما المصرية عبر مسلسل عشماوي بطولة محمد رمضان الذي تعود به للمنافسة الرمضانية بعد غياب 8 أعوام، إذ تعود آخر مشاركتها إلى مسلسل «الهيبة 3» المعروض في 2019.

رمضان2027

وتجسد عبدالنور في مسلسل عشماوي شخصية نادين الناصر، إحدى زوجات بطل المسلسل محمد رمضان.

وتحمل مشاركة عبدالنور في «عشماوي» أهمية إضافية، إذ تعود من خلالها إلى الدراما المصرية بعد تجربتها السابقة في مسلسل الأدهم المعروض في 2009، والذي شاركت في بطولته إلى جانب أحمد عز.

عودة التعاون

ومن المحطات اللافتة في عودة سيرين عبدالنور أيضاً تجدد التعاون مع شركة الصباح، بعد مسلسل العين بالعين الذي جمعها برامي عياش في 2022، وشارك في بطولته بديع أبو شقرا، وأخرجته رندة العلم.

عشماوي

ويعد مسلسل عشماوي من الأعمال المنتظرة في موسم رمضان 2027، وتدور أحداثه حول «خليفة»، المعروف بلقب عشماوي، وهو رجل يعمل منفذاً لأحكام الإعدام وأب لثلاث بنات، تنقلب حياته بعد تورط أحد أفراد عائلته في قضية معقدة، لتبدأ سلسلة من الصراعات والأحداث المشوقة.

ويجمع العمل كل من محمد رمضان مع باسم سمرة، وإسعاد يونس، ويسرا اللوزي، وسيرين عبدالنور، وسارة التونسي، إلى جانب مجموعة من الفنانين، وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج صادق الصباح.