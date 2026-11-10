اطمأن أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، هاتفيًا، على صحة زايد بن محمد العابط، إثر تعرضه لوعكة صحية.
وسأل الأمير فيصل بن نواف الله العلي القدير أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية.
اطمأن أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، هاتفيًا، على صحة زايد بن محمد العابط، إثر تعرضه لوعكة صحية.
وسأل الأمير فيصل بن نواف الله العلي القدير أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية.
The Governor of the Al-Jawf region, Prince Faisal bin Nawaf bin Abdulaziz, checked on the health of Zayed bin Mohammed Al-Abat, following his recent health setback, via phone.
Prince Faisal bin Nawaf asked Almighty God to grant him a swift recovery and to bestow upon him the garment of health and wellness.