اطمأن أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، هاتفيًا، على صحة زايد بن محمد العابط، إثر تعرضه لوعكة صحية.



وسأل الأمير فيصل بن نواف الله العلي القدير أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية.