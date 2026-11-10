التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الثلاثاء)، وزير خارجية أوكرانيا السيد أندري سيبها، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، ومناقشة الجهود المشتركة الرامية إلى تحقيق السلام، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

عقب اللقاء وقّع الوزيران على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء أوكرانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية الدكتور فيصل بن سعود المجفل.