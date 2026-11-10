كثف الفنان راشد الماجد نشاطه الفني خلال نوفمبر الجاري، بطرح أغنية جديدة بعنوان «نبض القلوب»، إلى جانب استعداده لإحياء ثلاث حفلات في السعودية والبحرين.
«نبض القلوب»
ويقدم الماجد في أغنيته الجديدة تجربة رومانسية، من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان بندر سعد، وتوزيع عمر صباغ، لتكون أحدث إصداراته الغنائية التي يلتقي بها جمهوره قبل حفلاته المرتقبة.
ليلتان في موسم الرياض
ويستعد الماجد للقاء جمهوره على مسرح محمد عبده أرينا، من خلال حفلين ضمن فعاليات موسم الرياض بنسخته السابعة، بعدما أعلنت الجهة المنظمة إضافة ليلة ثانية عقب نفاد تذاكر الحفل الأول والإقبال الكبير على شرائها.
ومن المقرر أن يقام الحفل الأول (الخميس) القادم، فيما يحيي الحفل الإضافي يوم 14 نوفمبر، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.
حفل البحرين
ويمتد نشاط الماجد الغنائي إلى البحرين، إذ يحيي حفلاً في المنامة يوم 19 نوفمبر الجاري، على مسرح بيون الدانة، وسط ترقب بحضور جماهيري ضخم.
ومن المنتظر أن يقدم خلاله مجموعة من أشهر أغانيه التي حققت انتشاراً واسعاً، ومنها «ولهان» و«غير الناس» و«المسافر» و«أبشر من عيوني» و«يا ناسينا» و«محتار يا حمد» و«علمتني» و«عظيم إحساس» و«سألت من سواك».
آخر الأعمال
وفي سياق إصداراته الغنائية، سبق أن قدم الماجد أغنية «هنا الشعب»، عبر قناته على «يوتيوب» ومنصات الاستماع الرقمية، في عمل وطني احتفى من خلاله بالمملكة العربية السعودية وما تنعم به من أمن واستقرار. وحملت الأغنية توقيع الأمير الدكتور سعود بن عبدالله في الكلمات، فيما شارك في تلحينها فيصل المحمد ومتعب الفرج وعبدالله العامري، وتولى عصام الشرايطي التوزيع الموسيقي.
The artist Rashid Al-Majed has intensified his artistic activity during this November by releasing a new song titled "The Pulse of Hearts," in addition to preparing to hold three concerts in Saudi Arabia and Bahrain.
"The Pulse of Hearts"
In his new song, Al-Majed presents a romantic experience, with lyrics by Prince Badr bin Mohammed, music by Bandar Saad, and arrangement by Omar Sabagh, making it his latest musical release that he shares with his audience before his upcoming concerts.
Two Nights in Riyadh Season
Al-Majed is preparing to meet his audience at the Mohammed Abdu Arena, through two concerts as part of the seventh edition of Riyadh Season, after the organizing body announced the addition of a second night following the sell-out of tickets for the first concert and the high demand for them.
The first concert is scheduled to take place next Thursday, while the additional concert will be held on November 14, accompanied by the musical band led by maestro Walid Fayed.
Bahrain Concert
Al-Majed's musical activity extends to Bahrain, where he will hold a concert in Manama on November 19, at the Bayon Dana Theater, amidst anticipation of a massive audience attendance.
During this concert, he is expected to perform a selection of his most famous songs that have achieved wide popularity, including "Walahan," "Ghair Al-Nas," "Al-Mosafir," "Abshir Min Oyouni," "Ya Nasina," "Muhtaar Ya Hamad," "Allamtani," "Azim Ehsas," and "Sa'alt Min Siwak."
Latest Works
In the context of his musical releases, Al-Majed previously presented the song "Huna Al-Shaab" through his YouTube channel and digital streaming platforms, in a national work that celebrated the Kingdom of Saudi Arabia and the security and stability it enjoys. The song was penned by Prince Dr. Saud bin Abdullah, while Faisal Al-Mohammad, Muteb Al-Faraj, and Abdullah Al-Amri contributed to its composition, and Issam Al-Sharayti handled the musical arrangement.