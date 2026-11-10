كثف الفنان راشد الماجد نشاطه الفني خلال نوفمبر الجاري، بطرح أغنية جديدة بعنوان «نبض القلوب»، إلى جانب استعداده لإحياء ثلاث حفلات في السعودية والبحرين.

«نبض القلوب»

ويقدم الماجد في أغنيته الجديدة تجربة رومانسية، من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان بندر سعد، وتوزيع عمر صباغ، لتكون أحدث إصداراته الغنائية التي يلتقي بها جمهوره قبل حفلاته المرتقبة.

ليلتان في موسم الرياض

ويستعد الماجد للقاء جمهوره على مسرح محمد عبده أرينا، من خلال حفلين ضمن فعاليات موسم الرياض بنسخته السابعة، بعدما أعلنت الجهة المنظمة إضافة ليلة ثانية عقب نفاد تذاكر الحفل الأول والإقبال الكبير على شرائها.

ومن المقرر أن يقام الحفل الأول (الخميس) القادم، فيما يحيي الحفل الإضافي يوم 14 نوفمبر، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.

حفل البحرين

ويمتد نشاط الماجد الغنائي إلى البحرين، إذ يحيي حفلاً في المنامة يوم 19 نوفمبر الجاري، على مسرح بيون الدانة، وسط ترقب بحضور جماهيري ضخم.

ومن المنتظر أن يقدم خلاله مجموعة من أشهر أغانيه التي حققت انتشاراً واسعاً، ومنها «ولهان» و«غير الناس» و«المسافر» و«أبشر من عيوني» و«يا ناسينا» و«محتار يا حمد» و«علمتني» و«عظيم إحساس» و«سألت من سواك».

آخر الأعمال

وفي سياق إصداراته الغنائية، سبق أن قدم الماجد أغنية «هنا الشعب»، عبر قناته على «يوتيوب» ومنصات الاستماع الرقمية، في عمل وطني احتفى من خلاله بالمملكة العربية السعودية وما تنعم به من أمن واستقرار. وحملت الأغنية توقيع الأمير الدكتور سعود بن عبدالله في الكلمات، فيما شارك في تلحينها فيصل المحمد ومتعب الفرج وعبدالله العامري، وتولى عصام الشرايطي التوزيع الموسيقي.