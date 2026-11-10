أعاد الفنان حمادة هلال تسليط الضوء على واحد من أكثر الأسئلة حساسية داخل الأسر، بعدما كشف تفاصيل إصابة زوجته بمرض السرطان وخضوعها لجراحة لاستئصال الورم، موضحاً أنه اختار إبلاغ ابنه الأصغر بحقيقة الوضع الصحي لتهيئته نفسياً ومساعدته على التعامل مع مرحلة العلاج.

وجاءت تصريحات الفنان خلال لقاء تلفزيوني تحدث فيه عن الظروف التي صاحبت اكتشاف المرض، مشيراً إلى أن زوجته تحملت الآلام لفترة قبل أن تتدهور حالتها وتتعرض لحالات إغماء، لتكشف الفحوص الطبية لاحقاً إصابتها بالسرطان.

وأوضح حمادة هلال أن قرار مصارحة ابنه لم يكن سهلاً، لكنه رأى أن معرفة الحقيقة بشكل مناسب لعمره أفضل من تركه يواجه التغيرات المفاجئة داخل المنزل دون تفسير، خاصة خلال فترة العلاج والتعافي.

وفي سياق متصل، حرصت الفنانة هبة مجدي على دعم زوجة حمادة هلال، موجهة لها رسالة عبر حسابها على (إنستغرام) أعربت فيها عن تمنياتها لها بالشفاء التام ودوام الصحة والعافية، في لفتة لاقت تفاعلاً واسعاً بين المتابعين.

وأعاد الحديث عن التجربة النقاش حول الطريقة المثلى لإبلاغ الأطفال بإصابة أحد الوالدين بمرض خطير، إذ يؤكد مختصون أن إخفاء الحقيقة لا يمنع شعور الطفل بالتوتر، بل قد يدفعه إلى تكوين تصورات خاطئة أو تحميل نفسه مسؤولية ما يحدث.

وتوصي الإرشادات الطبية والنفسية بالتحدث مع الأطفال بلغة واضحة تناسب أعمارهم، مع تجنب التفاصيل المعقدة أو الوعود غير المؤكدة بشأن نتائج العلاج، والتركيز على طمأنتهم بأن المرض ليس بسببهم وأن وجودهم ودعمهم للأسرة أمر مهم.

ويحتاج الأطفال الأصغر سناً إلى تفسيرات بسيطة ومباشرة، بينما يمكن تقديم معلومات أوسع للأطفال الأكبر والمراهقين بما يتناسب مع قدرتهم على الفهم، مع إتاحة الفرصة لهم لطرح الأسئلة والتعبير عن مشاعرهم بحرية. كما يشدد المتخصصون على أهمية مراقبة أي تغيرات نفسية أو سلوكية قد تظهر على الطفل خلال هذه المرحلة، مثل اضطرابات النوم أو القلق أو الانعزال، وطلب المساعدة المتخصصة عند استمرارها وتأثيرها على حياته اليومية.

ويرى خبراء الصحة النفسية أن الحفاظ على الروتين اليومي للطفل، وتوفير الدعم العاطفي المستمر، وإشعاره بالأمان والاحتواء، تبقى من أبرز الوسائل التي تساعد الأسرة على تجاوز واحدة من أصعب المحطات التي قد تواجهها خلال رحلة العلاج.