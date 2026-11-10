تتسع رهانات العالم على العلم بوصفه قوة تتجاوز إنتاج المعرفة إلى صناعة الاستقرار، ومواجهة الأزمات الصحية والبيئية والاقتصادية، في وقت تكشف فيه المؤشرات الدولية عن فجوات عميقة بين الدول في الإنفاق البحثي وامتلاك الكفاءات العلمية، ما يضع عدالة الوصول إلى المعرفة أمام اختبار عالمي يتصل بمستقبل التنمية وفرص السلام.

ويحل اليوم العالمي للعلم من أجل السلام والتنمية، في 10 نوفمبر من كل عام، ليعيد التأكيد على مسؤولية الدول في تحويل الاكتشافات العلمية إلى حلول تخدم الإنسان، وتعزيز التعاون البحثي باعتباره جسراً للتفاهم بين المجتمعات، وأداة لمواجهة التحديات العابرة للحدود.

73 % من الدول دون 1 %

وتكشف بيانات معهد اليونسكو للإحصاء الصادرة في 2026، ارتفاع الإنفاق العالمي على البحث والتطوير من 1.71% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015 إلى 1.92% في 2023، فيما تنفق 73% من دول العالم أقل من 1% من ناتجها المحلي على البحث العلمي، في مؤشر يعكس اختلال توزيع الاستثمارات المعرفية.

فجوة الباحثين تتسع

وعلى مستوى الموارد البشرية، ارتفع عدد الباحثين عالمياً من 1,141 إلى 1,486 باحثاً لكل مليون نسمة بين عامي 2015 و2023، لكن التفاوت الجغرافي يكشف فجوة أكثر حدة؛ إذ تسجل أوروبا وأمريكا الشمالية 4,358 باحثاً لكل مليون نسمة، مقابل 88 باحثاً فقط في أفريقيا جنوب الصحراء. وتضع هذه الفوارق الدول الأقل امتلاكاً للموارد أمام تحديات مضاعفة، تبدأ ببناء المؤسسات البحثية وتأهيل الكفاءات، وتمتد إلى القدرة على توظيف الابتكار في قطاعات الصحة والطاقة والغذاء والمياه.

دبلوماسية العلوم

ويأتي احتفاء 2026 تحت شعار «أرضية مشتركة عبر دبلوماسية العلوم»، تأكيداً على قدرة المعرفة على فتح مسارات للتعاون بين الدول، حتى في ظل الخلافات السياسية والتوترات الدولية.

وتبقى القيمة الحقيقية للتقدم العلمي مرهونة بمدى وصول ثماره إلى المجتمعات؛ فالعلم الذي يختصر المسافات بين المختبر وحياة الإنسان، ويقلص الفجوات بين الدول، يتحول من إنجاز معرفي إلى ركيزة للسلام والتنمية المستدامة.