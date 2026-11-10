أطلقت منصة «تيك توك» تطبيقاً مستقلاً للتسوق الإلكتروني تحت اسم «TikTok Shop»، في أربع دول آسيوية، هي سنغافورة وماليزيا وتايلاند والفلبين، ضمن توجهها لتوسيع نشاطها التجاري وتقديم تجربة تسوق منفصلة عن تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة.

وأصبح التطبيق متاحاً لمستخدمي نظامي «أندرويد» و«iOS»، ويوفر مجموعة من الخدمات تشمل توصيات شخصية للمنتجات، وعروضاً حصرية للمتسوقين، إلى جانب إمكانية تتبع الطلبات والحصول على دعم العملاء، بما يتيح إدارة عمليات الشراء من خلال منصة مستقلة.

ويعكس إطلاق التطبيق مساعي «تيك توك» لتعزيز حضورها في سوق التجارة الإلكترونية، بعدما أصبحت مقاطع الفيديو القصيرة إحدى وسائل الترويج للمنتجات وربط المستهلكين بالمتاجر والبائعين.

ويمنح التطبيق الجديد نشاط التسوق مساحة مستقلة عن المحتوى الترفيهي، مع التركيز على تسهيل الوصول إلى المنتجات والعروض ومتابعة عمليات الشراء.

وتأتي الخطوة في ظل المنافسة المتصاعدة بين منصات التجارة الرقمية على جذب المستهلكين، فيما تترقب الأسواق الأخرى خطط «تيك توك» للتوسع، إذ لم تعلن الشركة حتى الآن موعداً لإتاحة التطبيق خارج الدول الأربع التي شملها الإطلاق الأولي.