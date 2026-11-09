يستعد الفنان المصري فاروق فلوكس لتلقي تكريم من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي اختاره لمنحه جائزة الهرم الذهبي، خلال حفل افتتاح دورته الـ47، المقرر إقامته في 11 نوفمبر 2026، تقديراً لمسيرته الفنية الحافلة ومشاركاته المتنوعة في السينما والمسرح والدراما المصرية.

ومن جانبه، حرص الإعلامي المصري عمرو الليثي على تهنئة فاروق فلوكس عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، موجهاً رسالة إليه بمناسبة حصوله تكريمه، وكتب: «مبروك الفنان الكبير فاروق فلوكس.. جائزة الهرم الذهبي في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي».

ويأتي هذا الاختيار تقديراً لما قدمه الفنان خلال سنوات عمله، إذ تنوعت مشاركاته بين السينما والمسرح والتليفزيون، ونجح في تجسيد شخصيات مختلفة أسهمت في ترسيخ حضوره لدى الجمهور.

تكريم يتزامن مع مرور 50 عاماً على تأسيس المهرجان

ويكتسب الاحتفاء بفاروق فلوكس أهمية إضافية لتزامنه مع اليوبيل الذهبي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يحتفل بمرور خمسة عقود على انطلاقه، من خلال دورة تسلط الضوء على تاريخ السينما المصرية والعربية، وتستعيد إسهامات الفنانين وصناع الأفلام في مسيرتها.

«الأب الروحي» آخر أعماله التليفزيونية

وعلى صعيد آخر، ابتعد فاروق فلوكس عن الساحة الفنية خلال السنوات الماضية، وكان مسلسل «الأب الروحي»، الذي عُرض عام 2017، آخر ظهور له على الشاشة، إذ جسّد شخصية «مراد الفخراني» ضمن أحداث العمل.

وشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين، من بينهم سوسن بدر، ووفاء سالم، وإيهاب فهمي، ومحمد عز، وأحمد عبد العزيز، ودنيا عبد العزيز، ومحمود الجندي، وهو من تأليف هاني سرحان، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وإخراج بيتر ميمي.