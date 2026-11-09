كشفت الفنانة السورية أصالة نصري تفاصيل تعرضها لسرقة مجوهراتها خلال جولتها الغنائية الأخيرة في الولايات المتحدة، متحدثة عن اللحظات التي سبقت اكتشاف اختفاء مقتنياتها، والأسباب التي جعلتها تنهار بالبكاء خلال استعداداتها لإحياء حفلها الأخير في دبي.

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سبب بكائها

وقالت أصالة، خلال لقائها مع برنامج «ET بالعربي»، إن حزنها لم يكن بسبب القيمة المادية للمجوهرات، وإنما لما تمثله من ذكريات شخصية، موضحة أن من بين المقتنيات المسروقة هدايا تلقتها من أفراد عائلتها وأصدقائها المقربين، فضلاً عن قطع ارتبطت بمراحل مهمة في حياتها الفنية.

وعن انهيارها خلال البروفات، أوضحت أنها شعرت باحتياج كبير إلى وجود والدها بجانبها لمساندتها، مشيرة إلى أنها عاشت في تلك اللحظة إحساس الطفلة التي تبحث عن أبيها طلباً للأمان والدعم.

وأضافت أن حساسيتها تكون مضاعفة خلال التحضيرات والبروفات التي تسبق حفلاتها، وهو ما جعلها أكثر تأثراً بالظروف التي أحاطت بها آنذاك.

تفاصيل اكتشاف سرقة مجوهرات أصالة

وعن ملابسات الواقعة، أشارت المطربة السورية إلى أنها اكتشفت اختفاء المجوهرات صباح اليوم التالي لإحيائها حفلاً غنائياً في مدينة ديترويت، بعدما عادت إلى الفندق عقب انتهاء الحفل واستعدت للنوم، قبل أن تكتشف في الصباح اختفاء العلبة التي كانت تحتفظ بها داخل حقيبتها.

الشرطة تحقق

وأوضحت أن الشرطة تولت الإجراءات اللازمة لمتابعة الحادث، وانتظرت نحو أسبوع دون تلقي معلومات جديدة بشأن المسروقات، لافتة إلى أنها فضلت عدم الإعلان عن الواقعة خلال جولتها الأمريكية، حتى لا تؤثر على الأجواء الإيجابية التي صاحبت حفلاتها.

وأكدت أصالة حرصها على تجاوز التجربة وعدم السماح لها بالتأثير على نشاطها الفني، واصفة جولتها الأمريكية بأنها واحدة من أجمل التجارب التي عاشتها خلال مسيرتها.

حفل جديد

وعلى جانب آخر، تلتقي أصالة نصري جمهورها في ألمانيا، يوم 22 يناير 2027، من خلال حفل غنائي تستضيفه مدينة كريفيلد على مسرح «يايلا أرينا»، إذ تستعد لتقديم مجموعة من أبرز أعمالها الغنائية أمام محبيها من الجاليات العربية والجمهور الألماني، في إطار نشاطها الفني وحفلاتها خارج المنطقة العربية.