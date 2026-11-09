أكد رئيس مجلس الشورى اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن الاعتداء الصاروخي على الرياض ومدن سعودية أخرى، جريمة نكراء استهدفت حياة المدنيين، والأعيان المدنية، وأمن المملكة واقتصادها واستقرارها، وأن هذا سلوك عدواني دموي غاشم متجرد من القيم الإنسانية، وجريمة حرب يندى لها جبين الإنسانية.

وقال إن المساس بأمن المملكة ومصالحها هو مساس بالأمن القومي العربي وفي المقدمة أمن اليمن الذي وقفت معه المملكة بكل وسائل الدعم والإسناد في معركة الدفاع عن اليمن أمام انقلاب حوثي إرهابي يخدم الأطماع الإيرانية في اليمن والمنطقة.

وأوضح أن الحوثيين وهم العصابة المتمردة، يظنون أنهم يحققون أهدافهم في اليمن، أو ينتزعون مكاسب من المملكة، مشيراً إلى أن السعودية دولة كبرى في المنطقة وقادرة على لجم الاعتداءات الهمجية التي تتعرض لها، ولكنها دولة تتمتع بدرجة عالية من ضبط النفس، وقيادة حكيمة خبرت تقلبات وصروف الزمن، وتعرف كيف تتعامل معها.

وبين أن وهم القوة المزيفة والمستعارة والاستعانة بأعداء الأمة لن تجلب سوى الهلاك لعبيد الإمامة، دعاة التخلف ووكلاء الشر في المنطقة، وقال إننا في الشرعية نعدهم أن "فجر اليمن" ستمضي حتى تحقق الهدف والغاية منها، وأن ما تلحقه هذه العصابة المتمردة من ظلم على الشعب اليمني سوف لن يطول أمده "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".