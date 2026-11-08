خطف الشاب السعودي طارق مرغلاني الأنظار بعد مشاركته في عملية إنقاذ بطولية لرجل مُسنٍّ وزوجته، عقب محاصرة السيول الجارفة لمركبتهما في محافظة بدر، في مشهد حاز إشادة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو متداول المركبة عالقة وسط تدفقات المياه، بينما بادر مرغلاني وعدد من رفاقه إلى التدخل لإنقاذ الزوجين، مستخدمين الحبال ومعدات السلامة للوصول إليهما وسط ظروف بالغة الخطورة. ونجح الشبان في تنفيذ عملية الإنقاذ بحذر وتنظيم، تمكنوا خلالها من إخراج الزوجين سالمين من المركبة المحاصرة، رغم قوة التيار وصعوبة الموقع.

وسرد مرغلاني تفاصيل الموقف، مشيراً إلى أنه وجد الرجل المسن متأثراً لحظة الوصول إليه، وعندما سأله عما إذا كان برفقته أحد، أخبره بأن زوجته لا تزال داخل المركبة. ولضمان سلامة العملية، اقترح البدء بإخراج الشخص الأخف وزناً أولاً.

وفي موقف إنساني لافت، أصر الرجل على إنقاذ زوجته قبل نفسه، مؤكداً أنها الأخف وزناً والأولى بالخروج، قبل أن تنجح جهود المنقذين في إخراجهما معاً من موقع الخطر.

وحظيت الواقعة بتفاعل واسع وإشادات كبيرة من المتابعين، الذين وصفوا ما قام به مرغلاني ورفاقه بأنه نموذج للنخوة والشجاعة والإيثار في مواجهة الأخطار.