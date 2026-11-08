في واحدة من أبشع الجرائم التي تهز القطاع الطبي في الولايات المتحدة، تواجه شبكة من المستشفيات الكبرى دعوى قضائية صادمة، تتهم طبيب أطفال سابق بتصوير مرضى قاصرين خلسة أثناء فحوصات وعمليات جراحية دقيقة، والاحتفاظ بصورهم الحساسة في حساب إلكتروني شخصي.

ووفقاً لما نشرته مجلة «بيبول» الأمريكية، تقدمت عائلات 13 طفلاً بدعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في ولاية ميشيغان ضد طبيب المسالك البولية للأطفال السابق برايان ساك، الذي أُلقي القبض عليه في ولاية أوهايو خلال شهر فبراير الماضي على خلفية اتهامات ثقيلة بحيازة مواد استغلال جنسي للأطفال.

وتشير تفاصيل الدعوى إلى كارثة حقيقية، إذ عثرت الجهات المعنية على أكثر من 27 ألف ملف يتعلق بأطفال داخل حساب شخصي للطبيب على منصة «دروب بوكس»، من بينها 1291 ملفاً يُشتبه بشكل كبير في احتوائها على مواد اعتداء واستغلال جنسي للأطفال.

وأوضحت الشكوى أن الملفات تضمنت صوراً ومقاطع فيديو مسجلة لفحوصات وإجراءات جراحية بالغة الحساسية، يُزعم أن الطبيب التقطها مستخدماً هاتفه المحمول الشخصي. وروى بعض الأهالي تفاصيل تفطر القلوب، مؤكدين أن أطفالهم (وبينهم أكثر من رضيع) تُركوا بمفردهم رفقة الطبيب أثناء الفحوصات الطبية أو تحت تأثير التخدير الكلي، بينما لاحظ بعضهم استخداماً مريباً لهاتفه الشخصي داخل غرف الكشف.

ولم تقتصر الدعوى القضائية على الطبيب بمفرده، بل امتدت لتضع المستشفيات الكبرى التي عمل لديها في قفص الاتهام، وتحديداً مستشفيا «نيشن وايد للأطفال» و«ميرسي هيلث سانت فنسنت»، وسط اتهامات صارخة بالتقصير الجسيم في الرقابة، والغياب التام لمعايير حماية خصوصية المرضى القاصرين.

وطالب المدعون بتعويضات مالية ضخمة، وتوفير دعم نفسي شامل للأطفال المتضررين، وإبلاغ كافة المرضى السابقين، فضلاً عن تعقب وحصر الصور التي احتُفظ بها خارج الأنظمة الطبية الرسمية بغرض استعادتها وإتلافها نهائياً.

من جانبها، سارعت إدارة مستشفى «نيشن وايد للأطفال» للرد، مؤكدة أنها قامت بفصل الطبيب فور علمها بخبر اعتقاله، مع الإشارة إلى أن جهات إنفاذ القانون أفادت بأن الاتهامات الجنائية الحالية لا ترتبط مباشرة بممارساته الطبية داخل جدران المستشفى، في وقت تستمر فيه التحقيقات لكشف كامل خيوط هذه القضية التي أثارت هلعاً واسعاً بين العائلات الأمريكية.