دارة الملك عبد العزيز تُقيم ورشة تعريفية لبرنامج «الأعمال الكاملة للمؤرخين الرواد» الثلاثاء

تُقيم دارة الملك عبد العزيز، الثلاثاء المقبل، ورشة عمل تعريفية (عن بُعد)، ضمن (برنامج الأعمال الكاملة للمؤرخين الرواد)؛ بهدف التعريف بالبرنامج وأهدافه ومنهجيته العلمية، واستعراض الأعمال التاريخية المستهدفة، وإتاحة الفرصة للباحثين والمهتمين للمشاركة في تحقيقها وتوثيقها ونشرها.

وتتناول الورشة أربعة محاور رئيسة؛ تتضمّن التعريف بالبرنامج وأهدافه، والمؤرخين الرواد وأعمالهم المستهدفة، وخطة تحقيق هذه الأعمال، إلى جانب استعراض دليل العمل في المشروع، وما يتضمنه من معايير علمية وإجراءات للمشاركة.

كما تستعرض الورشة آليات مشاركة الباحثين، ومراحل استقبال طلباتهم وتقييمها، والضوابط العلمية للتحقيق والتوثيق والتعليق، في إطار سعي الدارة إلى تعزيز الشراكة مع الباحثين والمؤسسات الأكاديمية لخدمة التاريخ الوطني.

ويستهدف البرنامج جمع الأعمال المخطوطة والمطبوعة والوثائق والمراسلات لعدد من المؤرخين الرواد؛ من بينهم محمد بن لعبون، ومحمد الفاخري، وعثمان بن بشر، ومقبل الذكير، وخالد الفرج، وتحقيقها ونشرها؛ وفق منهج علمي رصين، بما يسهم في حفظ مصادر التاريخ السعودي وإتاحتها للباحثين.