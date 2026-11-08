تماسك مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» خلال جلسة اليوم (الأحد) أعلى مستوى 10054 نقطة مقلصاً خسائره الصباحية إلى 0.35%، عند الساعة 11:05 صباحاً بتوقيت الرياض.



أداءً إيجابي



وبلغت قيمة التداولات نحو 1.07 مليار ريال «286.3 مليون دولار»، وتجاوزت كمية الأسهم المتداولة 76.9 مليون سهم، لتصل القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى نحو 9.22 تريليون ريال «2.45 تريليون دولار».



وشهدت الجلسة أداءً إيجابياً، إذ ارتفعت أسهم 153 شركة من أصل 273 شركة مدرجة، مقابل تراجع أسهم 101 شركة. وتصدرت أسهم «نسيج» و«السعودي الألماني الصحية» و«سي جي إس» و«إنتاج» و«عناية» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، بعد مكاسب تراوحت بين 7% و10%.