تحت غطاء براءة الطفولة وداخل أدوات مدرسية بريئة، سقطت واحدة من أخطر الشبكات الإجرامية في قبضة الأمن المصري، بعدما خطط أفرادها لتحويل الشحن البري والبريد السريع إلى ممرات سرية لتصدير السموم نحو الدول العربية.

تكشفت خيوط الجريمة داخل قرية البضائع بميناء القاهرة الجوي، فحين وردت إخبارية سرية دقيقة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تحركت الأجهزة الأمنية لتعترض طرداً بريدياً مشبوهاً. وبمجرد فتح الحقائب المدرسية والأمتعة الشخصية التي يفترض أنها تحمل مستلزمات عادية، صُدم رجال الجمارك بوجود كميات ضخمة ومخفية بحرفية عالية من مخدر «الآيس» ومادة «الفينيثيل أمين» المخدرة، والتي أُعدت بعناية لتضليل الرقابة.

وجاءت التحقيقات الموسعة لتزيح الستار عن هيكل معقد لتشكيل عصابي يضم خمسة متهمين تتنوع أنشطتهم بين تجارة الفضة، والعمل في قطاع السياحة، والتجارة الحرة (إضافة إلى متهم هارب). وتبين أن الخطة الإجرامية وُزعت بدقة، حيث تولى متهمان إعداد وتجهيز وتغليف المواد المخدرة داخل تلك الحقائب المدرسية، ليسلماها لتاجرين آخرين قاما بشحنها للخارج مستغلين بيانات شخص بريء «حسن النية» متواجد خارج البلاد، بينما كان المنتظر في الطرف الآخر بانتظام استقبال الشحنة لترويجها داخل إحدى الدول العربية.

وبينما أصدرت محكمة أول درجة أحكاماً رادعة شملت السجن المؤبد لثلاثة متهمين وتغريمهم مبالغ مالية ضخمة، إضافة إلى السجن المشدد 7 سنوات لمتهم رابع، تقف القضية اليوم (الأحد) أمام محكمة جنايات مستأنف القاهرة في جلسة حاسمة تعيد الملف برمته تحت أضواء العدالة، لتكتب الفصل الأخير لواحدة من أغرب قضايا التهريب عبر المنافذ الجوية.