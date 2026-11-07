دخلت الفنانة السورية أصالة نصري في نوبة بكاء خلال بروفات حفل «الإمارات تحب سوريا»، بعدما استحضرت كلمات أغنيتها «صندوق» ذكريات والدها الراحل، فلم تتمالك دموعها وتوقفت عن الغناء للحظات، في موقف إنساني وثقه مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء تأثر أصالة عند أدائها مقطعاً من الأغنية، التي كتب كلماتها رامي كوسا ولحنها يزن الصباغ، إذ أعادتها الكلمات إلى ذكريات طفولتها ووالدها، فيما ظهر زوجها الشاعر فائق حسن محاولاً مواساتها وتهدئتها.

بكاء أصالة

ورصد المقطع المتداول تفاعل زوجها الشاعر فائق حسن مع حالتها، إذ حرص على الاقتراب منها ومواساتها في محاولة لتهدئتها، بعدما غلبتها الدموع خلال البروفات، وسط تفاعل واسع من المتابعين مع اللحظة التي كشفت جانباً من ارتباطها العاطفي بذكريات أسرتها.

حفل «الإمارات تحب سوريا»

وتستعد أصالة للقاء جمهورها في احتفالية «الإمارات تحب سوريا»، المقرر إقامتها اليوم (السبت) 7 نوفمبر 2026، في حديقة زعبيل بمدينة دبي، ضمن أمسية فنية تحتفي بسوريا وتجمع أبناء الجالية السورية في الإمارات.

سرقة مجوهرات أصالة

وعلى جانب آخر، كانت أصالة قد كشفت عن تعرضها لواقعة سرقة خلال جولتها الغنائية الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما فوجئت باختفاء علبة مجوهراتها من غرفتها بأحد فنادق مدينة ديترويت، عقب إحيائها حفلاً غنائياً هناك.

وأشارت إلى أن فقدان المقتنيات لم يكن مجرد خسارة مادية، نظراً لما تحمله من قيمة معنوية وذكريات خاصة، إذ تضمنت قطعاً تلقتها هدايا من زوجها وأبنائها، إلى جانب مجوهرات تحمل اسم والدها الراحل وصورته، وهو ما جعل الواقعة مؤلمة بالنسبة إليها.