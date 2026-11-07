تحول احتفال شعبي ضخم أقامه أهالي منطقة عين شمس أمس (الجمعة) بمناسبة انطلاق تصوير مسلسل النجم أحمد العوضي المقرر عرضه ضمن دراما رمضان 2027 «سلطان الديب»، إلى ساحة أحداث متسارعة شهدت تدخلاً إنسانياً من النجم لإنقاذ الموقف بعد خروجه عن السيطرة.

الفعاليات التي بدأت عقب أداء صلاة الجمعة تلبية لدعوة جماهيرية واسعة من أهالي عين شمس والمطرية، تخللتها أجواء احتفالية صاخبة شملت ذبح عجل ابتهاجاً بالعمل الجديد. غير أن الحشود الهائلة والتدافع الشديد أدى إلى اندلاع مشادات كلامية تطورت إلى اشتباك بالأيدي داخل أحد محلات الجزارة، ولم يتردد العوضي في اقتحامه بنفسه لفض النزاع وتهدئة الأجواء.

ولم يكتفِ العوضي بفض المشاجرات، بل سارع لإنقاذ طفلة أصيبت بنوبة هلع جراء التدافع، وحرص على مصالحة أحد أبناء المنطقة مؤكداً له رفضه مغادرته غاضباً بعبارته الشهيرة «مش هتمشي زعلان». كما أظهر انفعالاً حاداً وحماية مطلقة للأطفال خلال مغادرته، موبخاً سائقه لمنع أي أذى قد يلحق بطفل صعد فوق السيارة لالتقاط صورة تذكارية، مؤكداً أن سلامة جمهوره تظل دائماً فوق كل اعتبار.