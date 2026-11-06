حذرت منظمة الصحة العالمية من استمرار انتشار الحمى الصفراء في أفريقيا، معلنة تسجيل 67 إصابة في بوركينا فاسو، والكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وكوت ديفوار، وغانا، وغينيا، وليبيريا، وتوجو، ونيجيريا.

وحذرت المنظمة من أن حركة السكان عبر الحدود وانتشار البعوض الناقل للمرض وتفاوت معدلات التغطية بالتطعيم تزيد مخاطر انتقال العدوى واتساع نطاق انتشارها. وصنّفت المنظمة مستوى المخاطر الصحية المرتبطة بالتفشي الحالي بأنه متوسط على المستوى الإقليمي، ومنخفض على المستوى العالمي.

وتنتقل الحمى الصفراء إلى الإنسان عبر لدغات البعوض المصاب، وتتراوح فترة حضانة الفيروس بين 3 و6 أيام، وتشمل أعراضه الحمى والصداع وآلام العضلات والغثيان والقيء، وقد تتطور الحالات الشديدة إلى اليرقان والنزيف وفشل بعض الأعضاء.

وأكدت المنظمة أن التطعيم يمثل الوسيلة الأساسية للوقاية من المرض، إذ توفر جرعة واحدة من اللقاح حماية طويلة الأمد، إلى جانب أهمية مكافحة البعوض وتعزيز إجراءات الترصد الوبائي.

وتشير تقديرات المنظمة إلى أن الحمى الصفراء تتسبب سنويًا في عشرات الآلاف من الإصابات الشديدة والوفيات، ويتركز العبء الأكبر للمرض في القارة الأفريقية.