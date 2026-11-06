تعيش حركة الطيران في القارة الأوروبية أياماً عصيبة بعد أن تحولت سماء القارة إلى مسرح للاستنفار الأمني والتوتر الشديد، على وقع موجة واسعة وغير مسبوقة من تهديدات وبلاغات «القنابل الكاذبة» التي استهدفت عشرات الرحلات التجارية عبر أكثر من 11 دولة.

وفي الوقت الذي تنفس فيه المسافرون الصعداء بعد تبدد كابوس الموت، فتحت هذه الموجة باباً واسعاً من التساؤلات حول أسرار ما وصفته تقارير غربية بـ«الحرب الهجينة» التي تستهدف زعزعة الاستقرار في القارة العجوز.

ماذا جرى في الأجواء الأوروبية؟

لم تكن التهديدات مجرد بلاغات عابرة، بل خلفت حالة من الإرباك الواسع في قطاع النقل الجوي، وتكشف الأرقام الرسمية حجماً مرعباً للتأثير:

أكثر من 35 رحلة جوية طالتها الإنذارات المباشرة منذ بداية الأسبوع.

إجراءات طارئة: أدت البلاغات إلى تحويل مسار العديد من الطائرات قسراً، أو إجبارها على الهبوط الاضطراري في مطارات وقواعد بديلة.

شلل وتأخير: خضعت عشرات الرحلات لعمليات تفتيش أمني دقيقة ومعقدة باستخدام الكلاب المدربة وخبراء المفرقعات.

خريطة الرعب

امتدت رقعة الاستنفار الأمني لتشمل عواصم ومطارات حيوية في أكثر من 11 دولة، منها:

إسبانيا: تعرض مطار «مدريد باراخاس» وعدة رحلات لتهديدات مباشرة.

فرنسا وإيطاليا: شهدتا هبوطاً اضطرارياً لطائرات تابعة لشركات شهيرة (مثل «ريان إير»، «ويز إير»، و«إير لينغوس»)، تخللها في بعض الأحيان مرافقة جوية من مقاتلات حربية كإجراء احترازي صارم.

دول أخرى: دخلت كل من الدنمارك، والتشيك، وبولندا، ورومانيا، وبلغاريا، وإيرلندا في حالة تأهب قصوى للتعامل مع رسائل استهدفت طائرات تحلق في أجوائها.

النتيجة المطمئنة: أكدت السلطات الأمنية وشركات الطيران بشكل قاطع أن عمليات التفتيش الشاملة أثبتت عدم وجود أي متفجرات، وأن جميع الإنذارات كانت «كاذبة ومغرضة».

كواليس الإعلام الأوروبي

سلطت كبرى الصحف ووكالات الأنباء العالمية (مثل The Guardian ووكالة فرانس برس ورويترز) الضوء على خفايا هذه الأزمة، كاشفة عن أربعة محاور رئيسية:

شبح «الحرب الهجينة» يلاحق أوروبا

اعتبرت صحيفة The Guardian أن هذه الموجة ليست مجرد مزاح ثقيل، بل تعيد إحياء المخاوف من تكتيكات «الحرب الهجينة» وزعزعة البنية التحتية للنقل. وترجح الأجهزة الأمنية وجود شبكات منظمة أو جهات خارجية تقف خلف تنسيق هذه التهديدات لاستنزاف الطاقات الأمنية وإثارة الفوضى، رغم حرص المفوضية الأوروبية على التأكيد بأنه «من المبكر الجزم بالجهة المسؤولة».

رسائل غريبة بشعارات متطرفة

نشرت صحيفة Corriere della Sera الإيطالية نصوصاً لرسائل إلكترونية تلقاها مطار روما، وُصفت بأنها «مكتوبة بلغة رديئة» وحملت تهديدات ذات طابع متطرف ومناهض لما سُمي بـ«النظام النسوي»، مع إشارات لجماعات مثل حركة «Male State» الروسية المتطرفة. ورغم ذلك، ترجح الاستخبارات أن تكون هذه الشعارات مجرد «محاولات تضليل» وأسماء وهمية لإثارة الرأي العام.

إقلاع المقاتلات الحربية والتعامل «بصفر مخاوف»

رصدت التقارير الإعلامية مشاهد دراماتيكية لإقلاع مقاتلات حربية لسماء فرنسا وبلغاريا لمواكبة الطائرات المهددة. وفي المقابل، شددت شرطة ومطارات التشيك وبريطانيا على قاعدة أساسية: «نتعامل مع كل بلاغ بأقصى درجات الحزم والإخلاء، حتى لو بدا منخفض المصداقية»، لضمان عدم ترك أي ثغرة أمنية قد تعرض حياة المدنيين للخطر.

لماذا استُهدفت الطائرات منخفضة التكلفة؟

لاحظت الصحف الاقتصادية أن الحصة الأكبر من الاستهداف تركزت على شركات الطيران منخفضة التكلفة (مثل «ريان إير» و«ويز إير») ومطارات مركزية كبرى، وهو ما يوحي باختيار مقصود لتعظيم التأثير الإعلامي، وإحداث أكبر قدر ممكن من الضجة وإرباك حركة ملايين المسافرين.

في الوقت الذي تستمر فيه الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الأوروبية في تبادل المعلومات المكثفة لتفكيك خيوط هذه الشبكات وتحديد الواقفين خلفها، تبقى درجات التأهب واليقظة في المطارات الأوروبية عند مستوياتها القصوى، بانتظار ما ستكشفه التحقيقات القادمة.