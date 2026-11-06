تفتح منصة التوظيف الوطنية «جدارات» أبواباً واسعة أمام الكفاءات السعودية هذا الأسبوع، مع طرح حزمة جديدة تضم 1192 فرصة عمل موزعة على مناطق المملكة، وسط تفاوت ملحوظ يعكس حجم الحراك الاقتصادي والمراكز الكبرى في البلاد.

تظهر الخريطة الجديدة استحواذ المراكز الثلاثة الكبرى على نصيب الأسد، إذ تصدرت العاصمة الرياض المشهد بـ342 وظيفة (نحو 29% من الإجمالي)، تلتها مكة المكرمة بـ298 وظيفة، ثم المنطقة الشرقية بـ221 وظيفة. وبذلك، تجمع هذه المناطق الثلاث 861 فرصة، بما يعادل أكثر من 72% من إجمالي الفرص المعلنة، متنوّعة بين قطاعات الإدارة، والمحاسبة، والتقنية، والمهن الهندسية، والسياحة والضيافة، وقطاعات الطاقة والصناعة.

وفي بقية مناطق المملكة، تدرجت أعداد الفرص المطروحة وفقاً لطبيعة الأسواق المحلية، حيث سجلت المدينة المنورة 93 وظيفة، تلتها حائل بـ58 وظيفة، وجازان بـ35 وظيفة، وعسير بـ33 وظيفة، بينما توزعت البقية على مناطق تبوك (27)، والحدود الشمالية (26)، والقصيم (24)، والجوف (15)، والباحة (11)، وختاماً نجران بـ9 وظائف.

وتؤكد هذه الأرقام أن الفرص لا تقتصر على المدن الكبرى وحدها، بل تمتد لتغطي كافة مناطق المملكة بأعداد تختلف بحسب متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي. وتدعو منصة «جدارات» الباحثين عن عمل إلى استعراض الإعلانات، والتحقق من توافق المؤهلات والخبرات مع شروط الوظائف، مع أهمية تحديث البيانات الشخصية لضمان التقديم الأمثل.