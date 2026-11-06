كان المفترض أن تكون هذه الأيام هي الأجمل في عمرها، فبطاقات الدعوة وُزعت، وفستان الزفاف ينتظر، وأحلام الاستقرار مع شريك حياتها كانت تملأ عينيها. لكن الأقدار في تركيا خططت لنهاية مفجعة تحولت فيها زغاريد الفرح إلى عويل جنازة يخترق القلوب.

الشابة صفية كايماكجي، ذات التسعة والعشرين ربيعاً، استيقظت باكراً برفقة أقاربها لترتيب منزل الزوجية في مدينة «دنيزلي» وتنظيف أركانه قبل موعد العرس المرتقب. كان الطريق بين «أيدين» و«دنيزلي» يعج بحماس البدايات الجديدة، قبل أن ينقلب كل شيء في لمح البصر صباحاً قرب حي «غينجيلي».

على نحو مفاجئ، فقد السائق السيطرة على عجلة القيادة لتنحرف السيارة بقوة، وتتجاوز الجزيرة الوسطية، وتقتحم المسار المقابل قبل أن تستقر منقلبة على جانب الطريق. اشتعلت ألسنة الهلع قبل وصول فرق الإسعاف والدرك لتجد الحصيلة مرعبة، صفية فارقت الحياة على الفور، بينما نُقل خمسة من أقاربها إلى المستشفى مصابين بجروح متفرقة.

وحدها طرحة الزفاف البيضاء التي عُلِّقت فوق النعش في وداعها الأخير، كانت الشاهد الأكثر قسوة على حكاية أطفئت أنوارها قبل أن تبدأ، تاركةً وراءها غصة حزينة في وجدان كل من عرف تفاصيل الفاجعة.