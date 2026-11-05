توفي الفنان والمخرج الكويتي كاظم الزامل، عن عمر يناهز 79 عاماً، بعد مشوار فني حافل امتد لعقود عدة، قدم خلالها أعمالاً تلفزيونية ومسرحية متنوعة، أسهمت في إثراء الحركة الفنية الخليجية.

نعي الزامل

وحرص عدد من المشاهير على نعي الفنان الراحل بكلمات مؤثرة، وفي مقدمتهم الإعلامية مي العيدان، التي نشرت عبر حسابها على «إنستغرام» رسالة نعت خلالها كاظم الزامل، وكشفت أنه شقيق الفنانة المعتزلة استقلال أحمد، مشيرة إلى معاناته لسنوات طويلة مع المرض، وفقدانه البصر، وابتعاده عن الساحة الفنية. وقدمت مي العيدان خالص العزاء إلى أبناء الراحل وأسرته، وفي مقدمتهم شقيقته الفنانة استقلال أحمد، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، واختتمت رسالتها بمناشدة متابعيها الدعاء له.

سنوات من الغياب

ابتعد الزامل عن الحياة الفنية خلال سنواته الأخيرة، بعدما فقد بصره؛ ليغيب عن الظهور عقب مشوار طويل تنقل خلاله بين المسرح والتلفزيون. وخلال مسيرته، لم يقتصر حضور الزامل على التمثيل فحسب، بل خاض تجارب في الكتابة والإخراج، واهتم بتقديم أعمال مسرحية موجهة للأطفال والناشئة، تاركاً وراءه رصيداً فنياً متنوعاً في ذاكرة الجمهور الخليجي.

محطات بارزة

بدأ الفنان الكويتي الراحل كاظم الزامل رحلته مع الفن منتصف سبعينيات القرن الماضي، وقدم خلال سنوات نشاطه تجارب متنوعة في التمثيل والإخراج، قبل أن يبتعد عن التمثيل في 2001 ويتفرغ للتأليف.

وشارك الزامل في عدد من الأعمال التلفزيونية التي حققت حضوراً لدى الجمهور الخليجي، من بينها المسلسل الشهير «درب الزلق»، إلى جانب «الوريث» و«من ملفات المحاكم». أما على خشبة المسرح، فقدم مجموعة من العروض التي تركت بصمة في مسيرته، ومن أبرزها «فرسان المناخ» و«على هامان يا فرعون» و«باي باي عرب».

ولم تقتصر إسهاماته على الدراما والمسرح، بل امتدت إلى البرامج التوعوية؛ إذ شارك في برامج جماهيرية من بينها «سلامتك»، كما تولى تقديم برنامج «الأمن والمواطن» لمدة 12 عاماً، والذي يُعد آخر محطاته قبل ابتعاده عن الوسط الفني إثر فقدانه البصر.

وفي مرحلة لاحقة، اتجه الزامل إلى مجال الإنتاج، مستفيداً من دراسته الأكاديمية المتخصصة في مسرح الطفل، وأسس شركة إنتاج اهتمت بتقديم عروض مسرحية موجهة للأطفال.