اختارت الفاشينيستا اللبنانية لجين عضاضة إطلالة وردية لافتة، جمعت فيها بين الطابع الكلاسيكي واللمسات الدرامية، في تنسيق حمل الكثير من التفاصيل الأنثوية.

واعتمدت لجين فستاناً طويلاً بقصة حورية البحر، مصنوعاً من قماش الساتان اللامع، مع كورسيه محدد للقوام ومزين بتفاصيل دقيقة عند منطقة الصدر، فيما أضافت قطعة من الفرو الوردي حول الكتفين لمسة من الفخامة، إلى جانب أكمام دانتيل واسعة منحت الإطلالة طابعاً رومانسياً.

ولإكمال التنسيق، اختارت حقيبة كتف وردية مبطنة من شانيل، مع مجوهرات ناعمة وتسريحة شعر مموجة ومكياج بألوان دافئة.

وجاءت الإطلالة بدرجات الوردي المتناغمة من الرأس حتى القدمين، لتقدم لجين تصوراً أنثوياً للسهرات، يجمع بين بريق الساتان ونعومة الدانتيل وفخامة الفرو.