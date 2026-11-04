تحقق النيابة العامة في الجيزة في بلاغ تقدمت به نور ابنة الفنان بيومي فؤاد اتهمت من خلاله مالك محل مصوغات ذهبية بمضايقتها ومعاكستها في مدينة 6 أكتوبر.

تحقيق وتحريات

واستمع رجال المباحث إلى أقوال ابنة بيومي فؤاد، التي أفادت بتعرضها للمعاكسة والمضايقة أثناء سيرها بأحد الطرق في مدينة 6 أكتوبر، فيما جرت مواجهة المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه، للوقوف على حقيقة ما حدث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي طلبت استكمال التحريات.

شيش دو

وتأتي هذه الواقعة بعد فترة قصيرة من خوض نور بيومي فؤاد تجربتها التمثيلية الأولى، بمشاركة والدها في فيلمه الأخير «شيش دو»، الذي عُرض أخيراً، وذلك بعد مجموعة من التجارب الفنية التي خاضتها خلال السنوات الماضية، خصوصاً في مجال المونتاج، إلى جانب مشاركتها في عدد من المشاريع المرتبطة بالأغاني والإعلانات والمواد الترويجية للأعمال الفنية.

وكشفت نور بيومي، خلال تصريحات على هامش الاحتفال بعرض فيلم «شيش دو» الشهر قبل الماضي، أن دراستها الأكاديمية للسينما كانت من أبرز الخطوات التي مهدت لها دخول مجال التمثيل، بعدما التحقت بمعهد السينما وحققت المركز الأول على دفعتها، وهو ما منحها أساساً علمياً وخبرة ساعداها في الاستعداد لهذه الخطوة.