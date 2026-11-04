تنفس الهلاليون الصعداء مع انتهاء فترة إيقاف الجناح سامرفيل، عقب مواجهة الهلال أمام شباب الأهلي الإماراتي، لتُطوى صفحة الغياب وتبدأ مرحلةً جديدةً ينتظر فيها اللاعب فرصة العودة بقميص الزعيم.



ويمثل انتهاء العقوبة إضافةً مهمةً لخيارات الجهاز الفني بقيادة الإيطالي سيموني إنزاغي، الذي يسعى للاستفادة من كامل عناصر فريقه، خصوصاً مع تتابع الاستحقاقات المحلية والقارية وحاجة الهلال لتنويع الحلول الفنية داخل الملعب.



وتبقى عودة سامرفيل مرتبطة بقرار الجهاز الفني وجاهزيته البدنية والفنية، إلا أن انتهاء الإيقاف يمنح إنزاغي مساحةً أوسعَ في الاختيارات، ويضع اللاعب أمام فرصةً جديدةً لإثبات قدرته على تقديم الإضافة المنتظرة.



فالهلال لا يبحث عن الأسماء فقط، بل عن الجاهزية والتأثير، وعودة سامرفيل لدائرة الخيارات قد تمنح الفريق ورقةً إضافيةً في المرحلة القادمة.



موعد العودة



ستكون عودة «سامرفيل» آسيوياً في الجولة القادمة أمام نيفتشي فرغانة الأوزبكي يوم 23 نوفمبر 2026.



المباريات التي غاب عنها بسبب الإيقاف الآسيوي:



1- أمام السد القطري - 13 أكتوبر



2- أمام الشمال القطري - 27 أكتوبر



3- أمام شباب الأهلي الإماراتي - 3 نوفمبر



سبب الإيقاف:



حصل على البطاقة الحمراء في مباراة الهلال أمام الغرافة القطري بتاريخ 15 سبتمبر، وقرر الاتحاد الآسيوي إيقافه ثلاث مباريات آسيويةً وغرامةً 2000 دولاراً بسبب السلوك العنيف.