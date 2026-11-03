علمت مصادر «عكاظ» أن إدارة النادي الأهلي منحت مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الهولندي مارينو بوسيتش، إجازة لمدة 7 أيام، بالتزامن مع فترة توقف منافسات الدوري، كما شملت الإجازة اللاعبين والعاملين بالفريق للمدة ذاتها، للاستفادة من فترة التوقف والعودة مجدداً مع استئناف التدريبات.



في المقابل، رفض مدير الإدارة الطبية بالنادي، الدكتور مبارك المطوع، منح اللاعبين المصابين إجازة، مشدداً على ضرورة مواصلة برامجهم العلاجية والتأهيلية خلال فترة التوقف، وفق الجداول المحددة لكل لاعب، بهدف استثمار هذه الفترة في استكمال مراحل التعافي وتجهيزهم للعودة إلى التدريبات الجماعية.