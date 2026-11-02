أكد مدير أعمال الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب ناصر بجاتو تنفيذ دويتو غنائي بين شيرين والفنان اللبناني فضل شاكر، إلا أنه لم يكشف الموعد المحدد لإطلاقه مفضلاً مفاجأة الجمهور بالعمل الذي يجمع بينهما.

وعن إمكانية مشاركة شيرين عبدالوهاب في إعلانات رمضان 2027، أوضح أنه لا توجد اتفاقات أو تفاصيل رسمية حتى الآن.

حفل الخبر

وتفاعلت شيرين مع عودة الفنان فضل شاكر إلى الحفلات الغنائية، بعد أن أحيا ليلةً غنائيةً بصحبة ابنه محمد في مدينة الخبر.

تغريدة شيرين

ونشرت شيرين منشوراً عبر حسابها الشخصي على إكس، عبّرت فيه عن انسجامها الشديد مع الحفل الذي أحياه فضل شاكر، إذ اكتفت بالكتابة: «يا قلبي يا اللي بيغني»، بينما أكد مدير أعمالها، أن الفنان اللبناني كان المقصود، خصوصاً أنها تتابع حفلاته خلال الفترة الحالية.