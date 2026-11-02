كشفت الفنانة الإماراتية مهيرة عبد العزيز مفاجأة تحضرها للجمهور السعودي بالتزامن مع زيارتها المرتقبة إلى الرياض.

زيارة الرياض

وأكدت عبدالعزيز لـ«عكاظ»، استعدادها لزيارة الرياض خلال الفترة القادمة، والعمل على تجهيز مفاجأة خاصة للجمهور السعودي، فضلت إبقاء تفاصيلها سرية لحين اكتمال التحضيرات.

وقالت: «أحضر لمفاجأة مختلفة للجمهور السعودي، أفضل عدم الحديث عنها حالياً، وسأعلن عنها عندما نلتقي في الرياض»، معربة عن اعتزازها بالعلاقة التي تجمعها بالجمهور السعودي، مشيدة بتفاعله مع الأعمال الفنية وحرصه على دعم الفنانين، مؤكدة أن محبته وتقديره يمثلان قيمة خاصة بالنسبة إليها.

وقالت: «الجمهور السعودي من أكثر الجماهير التي تشاهد الفن بقلبها، وتحبه بصدق، ويقدم للفنان دعماً وتشجيعاً كبيرين، وشهادتي فيه مجروحة، لأنني أعتبر نفسي بنت السعودية».

ووجهت رسالة محبة إلى الشعب السعودي، مؤكدة أن المملكة وشعبها يحظيان بمكانة خاصة لديها، قائلة: «دعواتنا ومحبتنا لكل الشعب السعودي، قيادةً وشعباً، أنتم دائماً في القلب».

قدرات كوميدية

وعن طموحاتها الفنية، أوضحت أنها ترغب في تغيير طبيعة الأدوار التي تقدمها، والابتعاد قليلاً عن الشخصيات الدرامية، بحثاً عن فرصة تظهر من خلالها قدراتها الكوميدية، التي لم يشاهدها الجمهور في أعمالها السابقة، مبدية اهتمامها بتجربة أدوار الأكشن.

السينما المصرية

وأضافت: «أسعى إلى تعزيز حضوري في الساحة الفنية المصرية، سواء من خلال السينما أو الدراما التلفزيونية، وأنتظر مشروعاً مناسباً يمنحني فرصة جديدة للظهور أمام الجمهور المصري، ويضيف تجربة مختلفة إلى مشواري الفني».

بطولة مشتركة

وعن الفنان الخليجي الذي تتطلع إلى تكرار التعاون معه، اختارت مهيرة عبد العزيز الفنان السعودي عبد المحسن النمر، معربة عن رغبتها في تقديم مسلسل يجمعهما في تجربة مختلفة، بعدما سبق أن شاركا معاً في ثلاثة أعمال فنية.

وأوضحت أن تجاربهما السابقة جمعتهما ضمن فرق العمل نفسها، لكنها لم تمنحهما مساحة كافية لتقديم مشاهد مشتركة، لذلك تتمنى أن يكون المشروع القادم قائماً على مساحة أكبر من التفاعل بينهما، من خلال بطولة تجمعهما وجهاً لوجه.