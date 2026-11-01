يواصل الفنان المصري محمد الحلو تلقي العلاج داخل العناية المركزة، عقب خضوعه لتدخل جراحي، فيما يترقب محبوه تطورات وضعه الصحي، في ظل متابعة طبية متواصلة للاطمئنان على استجابته للعلاج.

موعد خروجه من العناية المركزة

وكشف حمادة الحلو، نجل الفنان، في تصريح خاص لـ «عكاظ»، أن حالة والده تشهد تحسناً، متوقعاً مغادرته العناية المركزة خلال يومين، في حال استمرار استقرار حالته الصحية، مشيراً إلى أنه يخضع للملاحظة الطبية المستمرة.

وطالب نجل الفنان محبي والده بالدعاء له حتى يتجاوز أزمته الصحية ويستعيد عافيته، معرباً عن أمله في عودته إلى أسرته وجمهوره في أقرب وقت.

مصطفى كامل يعلن انتهاء الجراحة

وكان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية في مصر، قد أعلن انتهاء العملية الجراحية التي خضع لها محمد الحلو، وذلك عبر منشور على حسابه بموقع «فيسبوك»، أعرب خلاله عن سعادته بإتمام الجراحة، متمنياً له الشفاء العاجل.

وقال كامل في منشوره: «اللهم لك الحمد والشكر، غادر الفنان والأخ والصديق محمد الحلو غرفة العمليات بعد إتمام العملية، وبإذن الله يتم شفاؤك على خير يا حبيب الدنيا كلها».

تفاصيل الأزمة الصحية

وتزامنت الأزمة الصحية مع مرور أيام قليلة على مشاركة الحلو في إحياء حفلين ضمن فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، على مسرحي دار الأوبرا المصرية في القاهرة والإسكندرية.

أزمة صحية سابقة

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يواجه فيها الفنان أزمة صحية، إذ سبق أن خضع لعملية قسطرة جراحية وتركيب دعامات عام 2022، لعلاج انسداد في شرايين القدم.