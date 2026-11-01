وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية إلى دولة قطر، مساء اليوم، استعداداً لمواجهة فريق الغرافة القطري، غداً، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.



وأجرى الفريق تدريبه الختامي استعداداً للمباراة على ملعب النادي، واشتمل على تدريبات لياقية باستخدام الكرة، قبل أن يركز المدير الفني الإيرلندي بريندان رودجرز على الجوانب التكتيكية من خلال تدريبات على مساحة محددة من الملعب، واختُتم المران بتطبيقات فنية متنوعة.



ومن المقرر أن تُقام المواجهة على ملعب نادي الغرافة، عند الساعة التاسعة والربع مساءً.