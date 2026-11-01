أُدخل السيناتور الديمقراطي الأمريكي كريس ميرفي إلى المستشفى، أمس، إثر تعرضه لسكتة دماغية، بحسب ما أعلن مكتبه اليوم الأحد، مؤكداً أن الأطباء متفائلون بشأن تعافيه.



وقال مكتب ميرفي، الذي يمثل ولاية كونيتيكت في مجلس الشيوخ الأمريكي، إن السيناتور شعر بخدر في ذراعه أثناء حضوره مباراة هوكي لابنه، ما استدعى نقله إلى المستشفى، حيث شخّص الأطباء إصابته بسكتة دماغية، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».



وأوضحت مديرة مكتبه أليسون هيرويت، في بيان، أن الأطباء يشعرون بالتفاؤل إزاء التقدم الذي يحرزه في حالته الصحية، مشيرةً إلى أنه مستيقظ وفي حالة وعي، وأن التوقعات تشير إلى إمكانية تعافيه بشكل كامل.



ويبلغ ميرفي 53 عاماً، ويمثل ولاية كونيتيكت في مجلس الشيوخ الأمريكي منذ عام 2013، بعد أن أمضى ثلاث سنوات عضواً في مجلس النواب.



ويُعد أحد الأسماء المحتملة للمنافسة على الرئاسة الأمريكية في انتخابات 2028، كما أجرى خلال الأسابيع الأخيرة جولة في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة لدعم مرشحي الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي.