اقتنص بوكا جونيورز فوزاً ثميناً في السوبر كلاسيكو على حساب غريمه ريفر بليت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الأرجنتيني.



جاء هدف الحسم عن طريق لاوتارو دي لولو الذي ارتقى لركلة ركنية وحولها برأسه إلى الشباك عند الدقيقة 27.



وشهدت المواجهة حالة طرد لفريق ريفر بليت، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه جونزالو مونتيل بالدقيقة 79، ليكمل الفريق الدقائق الأخيرة بتسعة لاعبين.



ورفع بوكا رصيده إلى 30 نقطة محققاً انتصاره الثالث على التوالي، ليستقر في وصافة المجموعة الأولى، بينما توقف رصيد ريفر بليت عند 23 نقطة في المركز الرابع للمجموعة الثانية بعد أول خسارة له في آخر خمس مباريات.