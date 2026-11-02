يمثل نزيف اللثة المتكرر أثناء تنظيف الأسنان إحدى العلامات التي تستحق الانتباه، إذ قد يشير إلى التهاب الأنسجة المحيطة بالأسنان نتيجة تراكم اللويحات البكتيرية، خصوصاً عندما يصاحبه احمرار أو تورم أو تغير في مظهر اللثة.

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن أمراض الفم تصيب نحو 3.7 مليار شخص عالمياً، فيما يعد التهاب دواعم الأسنان الشديد من المشكلات الصحية واسعة الانتشار، وقد يؤدي في مراحله المتقدمة إلى تضرر الأنسجة والعظام الداعمة للأسنان.

ويحدث التهاب اللثة غالباً نتيجة تراكم البكتيريا على الأسنان وحواف اللثة، ما يثير استجابة التهابية تجعل الأنسجة أكثر قابلية للنزيف، خصوصاً أثناء استخدام الفرشاة أو خيط الأسنان.

ويؤكد أطباء الأسنان، أن النزيف قد يرتبط أيضاً بعوامل أخرى، منها بعض الأدوية والتغيرات الهرمونية واضطرابات صحية معينة، ما يجعل تحديد السبب ضرورياً عند تكراره.

وتساعد العناية اليومية بالأسنان وتنظيف المسافات بينها والمتابعة الدورية لدى طبيب الأسنان، على الحد من تراكم اللويحات، فيما يستدعي النزيف المستمر فحصاً متخصصاً لتجنب تطور المشكلات اللثوية.