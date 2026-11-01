أعلنت الفنانة عبير أحمد اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحفي الكويتي نايف الشمري بسبب المعلومات التي نشرها حول ملابسات وفاة شقيقتها الفنانة نادية كرم.

لا يستند إلى معلومات

وأكدت عبير أحمد أن العائلة تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية بحق الشمري، اعتراضاً على تداول معلومات وصفتها بغير الصحيحة بشأن وفاة أختها، دون الرجوع إلى العائلة أو التحقق من التفاصيل.

وكشفت عبير أحمد، في تصريحات صحفية تفاصيل العثور على أختها متوفية داخل شقتها، موضحة أن أختها الصغرى مها والمقيمة معها في العقار نفسه، حاولت الاتصال بها، (الثلاثاء) الماضي، لكنها لم تستجب.

سبب الوفاة

وأضافت: توجهت شقيقتي مها إلى شقة نادية بعد تغيبها لساعات طويلة على عكس عادتها اليومية، وفتحت الباب لتجدها ملقاةً على الأرض وبها جرحاً عميقاً في الرأس، مشيرة إلى احتمالية أن تكون نادية قد سقطت على الأرض عقب استيقاظها من النوم وسيرها داخل الشقة.

ولفتت إلى أن الأسرة ستكشف السبب الحقيقي للوفاة بعد انتهاء مراسم العزاء، وذلك بعد موافقة العائلة على إعلان التفاصيل عبر وسائل الإعلام.

رد الشمري

من جانبه، علق الصحفي الكويتي نايف الشمري، على حديث عبير أحمد، مؤكداً أنه يتعامل مع الأمر باعتباره جزءاً من عمله الصحفي، ولا يرى ضرورة للدخول في سجالات إعلامية.

وقال الشمري: «أنا صحفي، ووظيفتي كتابة ونقل الأخبار للمتابعين، واللي بيصدق الأخبار كيفه، واللي بيكذبني أيضاً كيفه»، مشيراً إلى أنه لا يعتبر الرد على تصريحات الآخرين أو الدخول في خلافات عبر وسائل الإعلام من مهامه.

وأضاف: «عمري ما أوصل لمستوى المهاترات والرد بالميديا، أنا أرقى بكثير من هذه الأمور».

وأثار الشمري الجدل بعدما نشر مقطع فيديو عبر حسابه على «إنستغرام»، تحدث فيه عن سبب وفاة نادية كرم، مشيراً إلى أن معلومات وصلته من أشخاص مقربين من الفنانة تفيد بتعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية، أعقبه حدوث جلطة تسببت في وفاتها.

إلا أن عبير أحمد خرجت في مقطع فيديو لنفي هذه الرواية، مؤكدة أن الشمري لم يتواصل مع أي من أفراد العائلة للتأكد من ملابسات الوفاة، وهو ما دفعها إلى الإعلان عن تحركها القانوني ضده، لتتصاعد الأزمة بين الطرفين.