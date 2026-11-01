تواصل أمانة منطقة عسير تنفيذ حزمة من مشاريع أنسنة المدن وتطوير الطرق والمحاور الحيوية في مدينة أبها ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، والارتقاء بالمشهد الحضري، وتحسين تجربة التنقل والوصولية، من خلال تطوير البنية التحتية وتهيئة بيئة حضرية أكثر ملاءمة للسكان والزوار. وشملت الأعمال استكمال مشروع الإنسنة على طريق الأمير منصور بن مقرن بطول 8 كيلومترات، ابتداء من دوار المطار حتى ما قبل مجمع تجاري، متضمنة تنفيذ مسارات للدراجات الهوائية، وأعمال الإنارة، وتركيب الأثاث الحضري، إلى جانب أعمال تطويرية في المنطقة المقابلة لمجمع تجاري. وفي حي المحالة، تتضمن الأعمال إضافة مسار للدراجات الهوائية واستكمال أعمال الأنسنة من بعد مركز الفحص الدوري حتى مطعم شهير، فيما تشهد أعمال التطوير على طريق الأمير سلطان استكمال عناصر الأنسنة والتشجير والإنارة، من بعد تقاطع القصبة باتجاه كوبري مجمع تجاري، إضافة إلى إنشاء جدار حجري لمعالجة فرق المنسوب بعد كوبري المنهل، كما تتواصل أعمال الإنسنة على طريق أبو هريرة، وتشمل تحسين المداخل والمخارج وتطوير الدوار وزراعته، إلى جانب استكمال مشروع «صناعة المكان» في حي الأندلس، من خلال أعمال التشجير والإنارة، وتطوير التقاطعات والمداخل، وتعزيز عناصر المشهد الحضري.